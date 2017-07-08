Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не оказывают должного давления на Армению, сказал Trend в субботу известный российский политолог и эксперт по Кавказу Андрей Епифанцев.

«Не хватает политической воли не только у Армении, но и, в первую очередь, у стран, находящихся на первой линии международной политики, включая страны Минской группы, и в частности ее сопредседателей», — сказал Епифанцев.

Он отметил, что сопредседателями Минской группы выступают Россия, которая является стратегическим союзником Армении, и Франция и США, где очень сильная армянская диаспора, так или иначе влияющая на внешнюю политику этих стран, и руководство которых в какой-то степени зависит от армянской части своих избирателей.

«В результате мы видим, что эти страны не оказывают должного давления на Армению», — сказал Епифанцев.

При этом он отметил, что Турция, которая имеет такие же связи с Азербайджаном, как Россия, США и Франция — с Арменией, не является сопредседателем и занимает в Минской группе достаточно пассивную позицию.

Епифанцев отметил, что для того, чтобы решение нагорно-карабахского конфликта сдвинулось с мертвой точки, нужно поставить его в фокус внимания международного сообщества.

«Сейчас тема Нагорного Карабаха совершенно вытеснена на периферию внимания другими проблемами – Сирией, Украиной, беженцами и многими другими. В этой ситуации армянская сторона считает, что она может не выполнять условия четырех резолюций ООН и не выводить войска», — сказал Епифанцев.

Эксперт отметил, что в результате у Азербайджана фактически не остается других вариантов решения конфликта, кроме военного.

По словам политолога, столкновения на линии соприкосновения войск в зоне нагорно-карабахского конфликта будут продолжаться, пока не будет найдено какое-то решение.

«Мое мнение – решение конфликта достижимо только путем глубокого компромисса. Максималистская позиция – неисполнима», — сказал Епифанцев.

При этом, по его словам, настроения в армянском обществе показывают, что армяне не готовы абсолютно ни к каким компромиссам и к исполнению решений ООН.

«Я разговаривал с участниками Минской группы, с теми, кто принимает непосредственные решения в этих переговорах. За более чем 20 лет работы Минской группы все возможные решения были придуманы и предложены. Придумать что-то новое сейчас невозможно в принципе. В той или иной степени решение должно лежать в рамках тех Мадридских принципов и резолюций ООН, которые давно уже выработаны», — сказал Епифанцев.