Состояние трех военнослужащих, получивших накануне на линии фронта осколочные ранения не изменилось, двое остаются в тяжелом состоянии. Об этом в беседе с Tert.am сообщили в военном госпитале.

«Состояние военнослужащего, получившего ранение в области головы, продолжает оставаться крайне тяжелым»,- детализировали в госпитале. В состояние второго военнослужащего также не наблюдается положительной динамики. «Они подключены к аппарату искусственного дыхания, состояние 3-го военнослужащего оценивается как нормальное, он получил ранение в ногу», — отметили в госпитале.