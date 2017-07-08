Как стало известно недавно, старшая дочка Умы Турман — Майя — получила свою первую роль в кино. Она снимется в ремейке фильма «Маленькие женщины» 1994-го года, в котором главные роли сыграли Уайнона Райдер, Кирстен Данст и Клэр Дэйнс. В новом фильме помимо Майи, будет задействована Анджела Ландсбери (известная по сериалу «Она написала убийство») и Макл Гэмбон (профессор Дамбдор из «Гарри Поттера») . Об этом сообщает 7Дней со ссылкой на variety.com.

19-летняя Майя, дочка Умы от ее второго мужа Итэна Хоука, уже успела заявить о себе. Ей было всего 17 лет, когда дом моды AllSaints предложил ей стать ее лицом, заключив с девушкой чрезвычайно выгодный для нее контракт. Креативный директор дома Уил Бидл сказал тогда: «Все, кто знает Майю, скажут вам, что она очень умна. А ее энтузиазм в отношении работы и жизни вообще просто поразителен!»

Но дочка Умы не собирается делать работу модели своей единственной. Майя призналась, что хочет продолжить семейную династию и стать актрисой. Причем, она решила основательно подготовиться к этому, поступив в знаменитую Juillard School — школу актерского мастерства, танцев и музыки в Нью-Йорке. Впрочем, в Голливуде ее способности были заметили уже давно. София Коппола предложила ей пару лет назад сыграть главную роль в новой экранизации «Маленькой русалочки». Правда, на роль ее так и не утвердили, отдав предпочтение более опытной актрисе, после чего Коппола в знак протеста покинула проект.