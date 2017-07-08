Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телеканала НТВ, стал лауреатом национальной премии «Медиа-Менеджер России – 2017» в категории «За социально ответственный проект в шоу-бизнесе» с международным детским вокальным конкурсом талантов «Ты супер!».

Проект «Ты супер!» создан для детей, оставшихся без попечения родителей. Его первый сезон с блеском прошел на телеканале НТВ в начале года. Программа неоднократно становилась лидером субботнего прайм-тайма, финал проекта посмотрели 14,7% зрителей, видеоролики проекта набрали больше 50 млн просмотров в интернете, в СМИ вышло около 7 000 сообщений о проекте с положительными отзывами. В проекте приняли участие дети из 12 стран. Автором идеи проекта выступил лично Тимур Вайнштейн.

Помимо вокальных занятий и выступлений, в ходе проекта были исполнены мечты каждого участника: увидеть близких, любимых, узнать больше о своей семье, и даже самая заветная – обрести новую семью. После участия в «Ты супер!» финалисты шоу выступали в престижных международных конкурсах «Детское Евровидение» и «Детская Новая волна».

В ближайшем будущем все конкурсанты появятся в новогодней программе НТВ «Супер Новый Год», а финалисты проекта будут играть в созданном специально для них мюзикле «Республика ШКиД».

«Я рад, что, находясь в жёсткой конкуренции с другими каналами, команде НТВ удаётся делать проекты, ради которых действительно стоило приходить в профессию. Мы видим, как «Ты супер!» перерастает из телевизионного шоу в большой социальный проект. Мы создаём специальный одноимённый благотворительный фонд, чтобы продолжать помогать как детям, принявшим участие в нашем конкурсе, так и многим другим», — говорит генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, слова которого приводит издание 7Дней.