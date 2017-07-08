Акробат, выступавший на музыкальном фестивале Mad Cool в Мадриде, разбился, упав с 30-метровой высоты.

На мероприятии в этот момент присутствовали 35 тысяч человек, сообщает РИА-Новости

Видео инцидента, который произошел за несколько минут до того, как на сцену вышла группа Green Day, доступно на YouTube.

Акробат выполнял трюк в клетке, висящей над толпой. По словам очевидцев, в какой-то момент, предположительно, сломалось крепление страховочного троса, и артист рухнул на землю. Сначала люди подумали, что это часть представления. Мужчине оказали помощь на месте, однако позднее стало известно, что он умер. Ему было 42 года.

После получасовой задержки с разрешения полиции организаторы продолжили фестиваль.