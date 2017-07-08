Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил принятие закона об однополых браках немецким бундестагом с последним днем Помпеи.

«Я прочитал одну новость из бундестага Германии, посмотрел на реакцию зала и подумал, что это последний день Помпеи. Мы убеждены, что, наоборот, нужно стремиться к укреплению института семьи. Альтернативы семье нет и никогда не будет», – написал Кадыров у себя в Instagram.

Кадыров отметил, что проведенные по его поручению исследования показали, что большинство преступлений в Чечне совершены людьми, выросшими в неполных семьях, в которых нет одного из родителей, сообщают ИноСМИ.