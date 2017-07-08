Футболист питерского «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал слова вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева о том, что игроку надо «дать в морду» за его игру на Кубке конфедераций.

«Мне кажется, не стоит отвечать и комментировать высказывания человека, который не разбирается в футболе. Если серьезно, не стоит на все это реагировать. Тем более есть ощущение, что в целом отношение к сборной постепенно меняется в лучшую сторону», — признался Жирков в интервью «Спорт-Экспресс».

В то же время другой футболист «Зенита» Артем Дзюба ответил на высказывание Лебедева так: «Пусть попробует». Лебедев также является членом исполнительного комитета Российского футбольного союза.

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