Итальянскую кинозвезду Орнеллу Мути приговорили к штрафу в 500 евро и условному тюремному заключению сроком на полгода за фальшивый больничный, который она сделала, чтобы отменить спектакль и отправиться в Россию на благотворительный ужин с Владимиром Путиным, пишет Il Gazzettino.

Таким образом, кассаионный суд итальянского Триеста смягчил наказание, вынесенное в 2015 году судом первой инстанции Порденоне, снизив сумму штрафа и длительность условного срока. Актриса еще может избежать тюремного наказания. Для этого ей нужно выплатить театру 30 тысяч евро.

Инцидент с актрисов произошел в декабре 2010 года. Мути предоставила поддельный документ в театр Верди в городе Порденоне и перенесла свой спектакль на пять дней из-за якобы диагностированного ларингофарингита.

Позже в прессе появились сообщения, что вечером того же дня Орнелла Мути появилась на благотворительном ужине в Санкт-Петербурге, на котором присутствовал Владимир Путин. Узнав об этом, администрация театра подала иск против актрисы.