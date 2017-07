В связи с убийством 4 июля в результате армянского обстрела села Алханлы Физулинского района Сахибы Гулиевой и ее двухлетней внучки Захры Гулиевой, а также тяжелого ранения Сервиназ Гулиевой перед штаб-квартирой ООН была проведена акция протеста.

Как сообщили АПА в Госкомитете по работе с диаспорой, в акции, организованной Постоянным представительством Азербайджана при ООН, приняли участие представители Azerbaijan New York Association, Azerbaijani American Women Association of New York и активисты других организаций.

Участники акции продемонстрировали собравшимся вокруг дипломатам транспаранты, отражающие то, что Армения является страной-оккупантом, а также состоящие из распространенных в медиа фото мертвого тела малолетней З.Гулиевой, озвучили лозунги «Я – Захра!», «Справедливость Захре!», «Армения-убийца детей!» и др.

На акции иностранцам были розданы буклеты, была дана обширная информация.