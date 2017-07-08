Встреча президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона началась в Гамбурге в отеле Atlantic. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, беседа проходит за рабочим завтраком.

Как ранее заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры России, Франции и Германии будут обсуждать прежде всего тему украинского урегулирования. Участники «нормандской четверки» проведут беседу втроем без представителя Украины, так как это государство не входит в «двадцатку» и не числится среди специально приглашенных на текущий саммит G20.