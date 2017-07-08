«На этой недели безвинные мирные жители стали жертвами Нагорно-карабахского конфликта. В результате обстрела, открытого из крупнокалиберного оружия подразделениями ВС Армении, расположенными на оккупированных территориях Азербайджана, были убиты одна женщина и ее двухлетняя внучка. Другие мирные жители, получившие ранения в результате этого обстрела, проходят интенсивное лечение в медучреждениях. Мы боимся еще большего обострения конфликта».

Как передает АПА, с таким заявлением выступил депутат Германского Бундерстага от Христианскоо-демократического союза Марко Вандервиц в ответ на запрос берлинского офиса Общества Европа-Азербайджан (TEAS) в связи с убийством в результате армянского зверства в селе Алханлы Физулинского района Сахибы Гулиевой и ее двухлетней внучки Захры Гулиевой.

Немецкий депутат отметил, что данный конфликт может быть решен только мирным путем.

«Для достижения этого, в первую очередь, должен быть прекращен обстрел мирных жителей. Оккупация земель, а также возникшая в связи с беженцами и вынужденными переселенцами ситуация уже невыносима. Совет безопасности ООН неоднократно требовал вывода армянских войск с территории. С целью возобновления мира на Южном Кавказе и предотвращения человеческой смерти эти резолюции должны быть выполнены», — добавил М. Вандервиц.