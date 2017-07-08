Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов освободил Чары Атаева от должности министра строительства и архитектуры Туркменистана «за серьезные недостатки, допущенные в работе, и как скомпрометировавшего себя в качестве руководителя», сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Это решение глава государства озвучил на расширенном заседании правительства, посвященном итогам первого полугодия 2017 года.
В ходе заседания выступил глава Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Мамметхан Чакыев, который сообщил о раскрытии в системе министерства строительства и архитектуры коррупционных преступлений.
По словам Чакыева, в этих преступлениях замешаны близкие министру люди, которых тот продвигал на различные должности и которые получали взятки от частных предприятий, ведущих строительные работы по заказу министерства.
Бердымухамедов, подписывая указ об увольнении министра, подчеркнул, что «в Туркменистане никогда не будет места взяточничеству».