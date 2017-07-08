В Баку массовая драка между соседями завершилась травмами матери и сына.

Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано по адресу Хатаинский район, улица Нахимова, Денизчи, 2.

Так Минара Адыширин гызы Алиева 1963 г.р. и ее сын Сехран Тегран оглу Гулиев 1982 г.р. по неизвестным причинам повздорили с проживающими по соседству четыремя соседями. В результате мать и сын были избиты.

Они помещены в больницу.

На место происшествия были привлечены сотрудники 35 отделения Хатаинского районного управления полиции.

Участники драки были доставлены в отделение.

По факту проводится расследование.