В Баку массовая драка между соседями завершилась травмами матери и сына.
Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано по адресу Хатаинский район, улица Нахимова, Денизчи, 2.
Так Минара Адыширин гызы Алиева 1963 г.р. и ее сын Сехран Тегран оглу Гулиев 1982 г.р. по неизвестным причинам повздорили с проживающими по соседству четыремя соседями. В результате мать и сын были избиты.
Они помещены в больницу.
На место происшествия были привлечены сотрудники 35 отделения Хатаинского районного управления полиции.
Участники драки были доставлены в отделение.
По факту проводится расследование.