Глава комитета по иностранным делам палаты представителей сената США Эд Ройс внес законопроект о введении санкций против России за «нарушение» договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, законопроект сенатора представляет собой поправку к акту о национальной обороне (NDAA).

«Недавнее размещение Россией запрещенных ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов США в области национальной безопасности», сказал Э.Ройс.