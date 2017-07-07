Конгресс азербайджанцев Швеции (КАШ) направил в пятницу письмо протеста послу Армении в Стокгольме Артаку Апитоняну в связи с обстрелом села Алханлы Физулинского района, в результате которого погибли мирные жители.

В обращении, поступившем в редакцию «Минвала», говорится:

«Послу Армении Артак Апитонян

В связи с варварским обстрелом вооруженными силами Армении мирного населения села Алханлы Физулинского района 4 июля погибли жители села. Среди погибших, годовалая девочка Захра, ни в чем не повинный маленький ребенок.

Азербайджанцы, проживающие на территории Швеции во главе с Конгрессом азербайджанцев Швеции выражают протест и свое негодование в связи с этой зверской расправой над ни в чем не повинными мирными жителями села.

» … Война беспощадна, но даже у нее есть свои неписаные законы. Законы, за неукоснительное соблюдение которых можно уважать даже лютого врага.»

Мы осуждаем этот террористический акт и заявляем со всей ответственностью, что такое положение вещей не приведет ни к чему хорошему. Молодёжь, воспитанная и вскормленная на ненависти и на искаженных ценностях, будет бездушной машиной смерти.

Данная провокация вооруженных сил Армении является актом вандализма и еще раз подтверждает террористическую сущность армянского государства.