Российские власти всерьез обеспокоены обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу заявил первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Франц Клинцевич.

«Наша позиция остается прежней: никаких альтернатив переговорному процессу нет. Обмен ударами абсолютно ничего не решит, а только загонит проблему вглубь. Первейшая задача – в кратчайшие сроки добиться прекращения огня», — отметил он (цитата по «ФАН»).

Сенатор призвал активизировать работу Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, сопредседателем которой является Россия.