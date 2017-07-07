Перед посольством Армении в Вашингтоне прошла акция протеста против недавней военной провокации Еревана, в результате которой погибли мирные азербайджанские жители, в том числе двухлетняя Захра Гулиева, сообщил Trend один из участников акции.

Участники акции имели при себе плакаты с надписями «Я — Захра», «Карабах — международно признанная часть Азербайджана», «Армения освободи Карабах» и с фотофактами зверств армянских властей против мирных граждан Азербайджана.

Также протестующие выкрикивали лозунги с призывом к армянским властям перестать убивать азербайджанских мирных граждан и детей.