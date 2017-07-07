В результате несчастного случая произошедшего в Исмаиллинском районе погибли 2, пострадали еще два человека.

Как передает АПА, инцидент зарегистрирован в селе Истису, в зоне отдыха “Green House”.

По предварительным данным, в результате удара электрическим током в бассейне погибли житель города Баку Адыгезалов Эмин (1984 г.р.) и житель города Хырдалан Гюльгусейн Гулиев (1979 г.р.).

Житель Загатальского района Омаров Эльтакин (1981 г.р.), а также житель Баку Алиев Закир (1986 г.р.) были доставлены в ЦРБ Исмаиллинского района.

Инцидент произошел, когда отдыхающие плавали в бассейне. По предварительной версии, причиной происшествия стало нарушение в электрической цепи водяного насоса. На месте происшествия находятся представители правоохранительных органов. По факту прокуратурой Исмаиллинского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.