Супруга президента США Дональда Трампа Меланья пыталась уговорить лидеров России и США завершить их первую встречу на саммите «Двадцатки» в Гамбурге. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает РБК со ссылкой на издание Politico.

По словам Тиллерсона, в какой-то момент встречи первая леди США Меланья Трамп вошла в комнату в «бесплодной попытке» завершить встречу двух президентов, которая продолжалась спустя час после ее ухода.

Госсекретарь США заявил, что изначально встреча была запланирована на 30 минут, однако затянулась на два с половиной часа. Одна из причин того, что встреча длилась так долго, по словам Тиллерсона, стало то, что Трамп и Путин быстро установили контакт между собой и им «было так много о чем поговорить, в разговоре они коснулись практически всех тем».