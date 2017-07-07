Президент России Владимир Путин впервые встретился с первой леди США Меланьей Трамп.
Президент России Владимир Путин впервые встретился с первой леди США Меланьей Трамп.
Дата: 2017/07/07 22:16
Раздел: Мир
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