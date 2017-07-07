Суд в Стамбуле вынес первый приговор по делу о попытке государственного переворота в Турции в июне прошлого года.

RT со ссылкой на Anadolu отмечает, что суд оправдал 23 солдат срочной службы по делу о захвате офиса губернатора Стамбула. В то же время, их командир, унтер-офицер Юсуф Йылдыз получил пожизненный срок заключения.