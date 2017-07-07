RT со ссылкой на Anadolu отмечает, что суд оправдал 23 солдат срочной службы по делу о захвате офиса губернатора Стамбула.
В то же время, их командир, унтер-офицер Юсуф Йылдыз получил пожизненный срок заключения.
RT со ссылкой на Anadolu отмечает, что суд оправдал 23 солдат срочной службы по делу о захвате офиса губернатора Стамбула.
В то же время, их командир, унтер-офицер Юсуф Йылдыз получил пожизненный срок заключения.
Дата: 2017/07/07 20:59
Раздел: Мир
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