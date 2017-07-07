Гибель на этой неделе азербайджанских мирных жителей в результате обстрелов армянских ВС еще раз доказывает необходимость того, чтобы мирные переговоры по нагорно-карабахскому конфликту продвигались. Об этом, согласно информации издания «Тренд», сказал журналистам в пятницу посол США в Азербайджане Роберт Секута.
По его словам, Госдепартамент США и сопредседатели Минской группы ОБСЕ неоднократно об этом заявляли, и США остаются приверженными этим заявлениям.
Посол отметил, что США заинтересованы в том, чтобы Азербайджан был сильным, независимым, процветающим и демократическим государством.
По его словам, к этому стремится и сам Азербайджан, таким образом у стран общие цели.