Итальянские исследователи пришли к выводу, что при ежедневном употреблении шоколада уменьшается риск нейродегенеративных заболеваний. Статья ученых опубликована в журнале Frontiers in Nutrition. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание ScienceAlert.

Специалисты, проанализировав ряд научных работ, оценили последствия острого и хронического воздействия флавоноидов (растительных полифенолов), содержащихся в бобах какао, на активность мозга. Добровольцы, принявшие участие в исследованиях, употребляли напиток какао или шоколадные плитки в малых, средних и больших количествах в течение пяти дней или трех месяцев.

Оказалось, что флавоноиды, содержащиеся в темном шоколаде, улучшают рабочую память, которая определяет способность держать в уме информацию, необходимую, например, для решения логических задач. Кроме того, снижался риск возрастного ухудшения когнитивных способностей.