Президент Республики Бурунди Пьер Нкурунзиза поздравил главу Азербайджанского государства с Днем Республики. Об этом пишет АЗЕРТАДЖ.

В поздравлении говорится:

«Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Ваше превосходительство, господин Президент.

Очень рад от имени народа и правительства Бурунди, от себя лично передать Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, хотели бы вновь подтвердить наше намерение работать вместе с Вами для постоянного укрепления отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами.

Ваше превосходительство, вновь передавая Вам дружеские и братские приветствия, просим Ваше превосходительство принять наше высочайшее почтение».