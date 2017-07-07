В Хачмазском районе произошло самоубийство.
Как сообщает АПА, случай произошел в селе Ятагоба.
Житель села 42-летний Гасым Омаров повесился.
Причины самоубийства неизвестны.
По факту ведется расследование.
В Хачмазском районе произошло самоубийство.
Как сообщает АПА, случай произошел в селе Ятагоба.
Житель села 42-летний Гасым Омаров повесился.
Причины самоубийства неизвестны.
По факту ведется расследование.
Дата: 2017/07/07 21:15
Раздел: Азербайджан, Происшествия
Просмотров:
160
Президент Республики Бурунди Пьер Нкурунзиза поздравил главу Азербайджанского государства с Днем Республики. Об этом пишет АЗЕРТАДЖ.
Как сказал посол Секута, у конфликта нет военного решения
В Баку отметили национальный праздник США — День независимости.
Доля золотых запасов в общих резервах сократилась на 2,7 процентных пункта, до 9,4%
Несмотря на возражения делегации Армении, ПА ОБСЕ приняла еще одно важное предложение вице-президента структуры Азая Гулиева.
Операция прошла успешно
Как наша армия громит батальон армян
Раненная во время обстрела армянами села Алханлы Физулинского района Азербайджана Сальминаз Гулиева переведена из военного госпиталя, в
Очередная армянская провокация против Азербайджана, в частности против мирных граждан, – это преступление против человечества, сказал в