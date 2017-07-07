Армия Азербайджана нанесла на приведенные в состояние боевой готовности силы, а также на район обороны батальона армянской армии огневые удары. Об этом сообщает МО АР.
Армия Азербайджана нанесла на приведенные в состояние боевой готовности силы, а также на район обороны батальона армянской армии огневые удары. Об этом сообщает МО АР.
Дата: 2017/07/07 19:00
Раздел: Азербайджан, Армия
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