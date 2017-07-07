На полях саммита «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге началась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 7 июля.

Отмечается, что переговоры лидеров двух стран проходят в расширенном формате.

Российский президент отметил, что рад знакомству с американским коллегой. «Надеюсь, что, как вы сказали, наша встреча принесет позитивный результат», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства напомнил, что они с Трампом уже несколько раз вели телефонные переговоры. Однако для решения «острых вопросов двусторонней повестки дня и наиболее важных, острых вопросов международной повестки дня» нужны все-таки личные встречи, подчеркнул Путин.