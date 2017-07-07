Несмотря на возражения делегации Армении, ПА ОБСЕ приняла еще одно важное предложение вице-президента структуры Азая Гулиева.

На проведенном в пятницу заседании комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности был обсужден проект резолюции «О расширении взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и благосостояния в регионе ОБСЕ».

Как сообщает «Тренд», согласно внесенному по предложению Азая Гулиева в пункт 24 резолюции изменению, «ПА, выступая с чувством глубокого сожаления по поводу отсутствия прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, призывает стороны немедленно начать субстантивные переговоры для скорейшего нахождения устойчивого решения конфликта, а сопредседателей Минской группы ОБСЕ – в два раза увеличить усилия с этой целью».

В своем выступлении в связи с вышеуказанным дополнением Гулиев отметил, что в этом году исполняется 25 лет со дня создания Минской группы ОБСЕ, однако с сожалением стоит отметить, что этому институту до сих пор не удалось добиться каких-либо реальных результатов. Целью дополнения является направить своеобразный сигнал со стороны ПА ОБСЕ сторонам конфликта.

Ежегодная сессия ПА ОБСЕ продолжит работу до девятого июля.