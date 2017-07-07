Золотые запасы Азербайджана в июне сократились на 2 тонны или 10% и составили 18 тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на World Gold Council.

По данным организации, Азербайджан опустился на одну строчку и занял 63-е место в глобальном рейтинге по золотым запасам.

Доля золотых запасов в общих резервах сократилась на 2,7 процентных пункта, до 9,4%.

Как и в прошлых месяцах, в списке лидируют США, Германия и Международный валютный фонд.

Отметим, что с сентября прошлого года золотые запасы Азербайджана снизились на 40,4%.

Напомним, что ГНФАР опроверг информацию World Gold Council от 10 марта о продаже Азербайджаном золотых резервов. Как сообщили Report в ГНФАР, общий объем купленного фондом золота составил 30,2 тонны: «Купленное золото привезено в Азербайджан и хранится в Центробанке. Начиная с прошлого года золотые запасы постепенно переносятся из хранилища ЦБА в хранилище ГНФАР. Информация о продаже фондом золота не соответствует действительности. На данный момент фонд не планирует никаких продаж запасов».