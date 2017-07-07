Представители ЛГБТ-сообщества раскритиковали актера Эндрю Гарфилда, назвавшего себя «геем без половых контактов». Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Entertainment Weekly.

«Привилегия белого гетеросексуального мужчины Эндрю Гарфилда. Здорово, наверное, иметь возможность быть геем без каких-либо трудностей», — отметил комик Алан Скотт.

Актер Скотт Эванс назвал Гарфилда «талантливым парнем, который абсолютно не понимает, что несет».

На актера также обрушились с критикой пользователи Twitter.

«Я так устал от натуралов-туристов, которые по приколу решают почувствовать притеснение геев», — написал, в частности, человек с ником Hamish Steele.

Отмечается, что Гарфилд играет гомосексуалиста, заразившегося СПИДом, в пьесе «Ангелы в Америке». Он объяснил журналистам, что проводит много времени с друзьями из ЛГБТ-сообщества, чтобы вжиться в роль. «В настоящее время я гей, просто без половых контактов», — заявил актер.

В январе Гарфилд поцеловался с артистом Райаном Рейнольдсом во время церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус». Это произошло в тот момент, когда на сцену поднимался Райан Гослинг, которого объявили лучшим актером мюзикла за ленту «Ла-Ла Ленд».