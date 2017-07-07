Очередная армянская провокация против Азербайджана, в частности против мирных граждан, – это преступление против человечества, сказал в пятницу Trend председатель религиозной общины горских евреев Баку Милих Евдаев.

“Это преступление против детей и женщин не вписывается ни в какие рамки и стандарты мирного времени. Такие действия чужды человечеству. Страны могут находиться в состоянии войны, но совершение подобных действий против мирных граждан – преступление», — сказал он.

По словам Евдаева, эти преступные действия Армении должны быть наказаны.

Оставаясь безнаказанной, Армения и дальше будет продолжать осуществлять подобные преступления, сказал Евдаев.

«Мы, проживающие в Азербайджане евреи, решительно осуждаем преступные действия Армении против Азербайджана и его мирных граждан и сделаем все, чтобы весь мир знал об этом бесчеловечном преступлении со стороны Армении. Мы – азербайджанцы, а Азербайджан – испокон веков наша Родина, мы вместе с азербайджанским народом и государством», — сказал глава общины.