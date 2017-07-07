Официальный курс маната по отношению к доллару на 10 июля установлен на уровне 1,7022 маната, сообщает Центральный банк АР.
По отношению к 7 июля курс маната к доллару не изменился.
Официальный курс маната по отношению к доллару на 10 июля установлен на уровне 1,7022 маната, сообщает Центральный банк АР.
По отношению к 7 июля курс маната к доллару не изменился.
Дата: 2017/07/07 17:52
Раздел: Новость
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