Из-за паводков и оползней на японском острове Кюсю минимум 11 человек погибли, еще 14 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили японские власти, передает ТАСС.

Большинство жертв стихии — пожилые люди, которые проживали в горных районах префектур Оита и Фукуока. Около 500 человек в этом же регионе заблокированы в своих домах. В некоторых районов оборваны линии электропередачи, нарушено транспортное сообщение. Примерно 100 тыс. жителей Кюсю попросили эвакуироваться. За последние сутки в некоторых районах Фукуоки выпало более 500 мм осадков.

Поисково-спасательные работы и ликвидация последствий стихийного бедствия продолжаются. Общая численность спасателей, пожарных, полицейских и бойцов Сил самообороны, привлеченных к работам, увеличена до 12 тысяч человек. Дожди накрыли практически весь остров, включая префектуры Кагосима, Кумамото и Миядзаки, однако наиболее сложная ситуация складывается в Фукуоке и Оите.