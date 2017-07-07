Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после отбывания 25 суток административного ареста. Такой срок ему был назначен судом за организацию несанкционированного митинга, сообщает КП.

«Сегодня в 9:00 мск Алексея Навального вывезли из спецприемника в ОВД по ЦАО Москвы и выпустили», — написала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, 13 июня Симоновский суд Москвы отправил Навального под административный арест на 30 суток за организацию несанкционированной акции днем ранее. Политика признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное совершение административного правонарушения, заключающегося в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга»). Позже срок административного ареста был сокращен на пять суток.