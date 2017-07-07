Для предотвращения планируемой армянской стороной очередной провокации и отмщения за погибших в селе Алханлы мирных жителей, в пятницу Вооруженные силы Азербайджана нанесли точные огневые удары по приведенным в боеготовность силам армянской армии, говорится в экстренном заявлении пресс-службы Минобороны.

«По первоначальным сведениям, в результате осуществленных действий наших войск на Физули-Ходжавендском направлении фронта, значительная живая сила подразделений, входящие в район обороны батальона противника уничтожена, несколько единиц боевой техники полностью выведены из строя и разрушены другие объекты военной инфраструктуры, не подлежащие восстановлению.

С целью нанесения незамедлительного ответного удара по вражеским целям и пресечения действий противника, направленные против мирного населения и личного состава, виды и рода войск Вооруженных Сил Азербайджана приведены в готовность для боевого применения.

В настоящее время оперативная обстановка по всему фронту полностью контролируется нашими Вооруженными Силами», — сказано в заявлении оборонного ведомства Азербайджана.

Cитуация в зоне карабахского конфликта обострилась на текущей неделе после гибели двух азербайджанских гражданских лиц 4 июля в результате армянского обстрела.

ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.