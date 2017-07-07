ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев написал по этому поводу статус на своей странице в Facebook. Орфография и пунктуация автора сохранены:

«Смерть любого человека — невосполнимая утрата! Смерть ребенка — удар по человечеству. Мы не знаем, каким мог вырасти этот ребенок. Может гениальным музыкантом или поэтом, может творцом новых направлений в искусстве, может великим ученым, а может матерью гения, если речь идет о девочке. Убили ребенка. Некоторые пытаются нажить на этом политический капитал. Многие искренне скорбят. Все время думаю о том, что вместе с ребенком погибла и ее бабушка. Значит, кто-то потерял мать и дочь одновременно. Аллах рехмет елесин!

Что делать? Легче всего заявить, что идет война! Война идет уже двадцать девять лет. И конца ей не видно! Опять переговоры, которые наши соседи превращают в профанацию! Могу представить, в каком состоянии бывают наши дипломаты, которые все видят и понимают. Начать активные боевые действия? Представляю, как тяжело профессиональным военным все это видеть и слышать, когда убивают детей. Сколько можно? Или шести сотен убитых в Ходжалы недостаточно? Сколько еще будет? Великие державы не позволят начать освобождение наших земель военным путем. Великие страны делают вид, что смерть одного ребенка — это не так страшно. Вот если бы ребенок был американским или немецким… Вот тогда бы об этом написал весь мир. Двойные стандарты даже по отношении к жизни и смерти разных людей! Что делать?

Крепить единство своего народа! Понимать, что каждый убитый ребенок — это часть нашего народа, частичка нашей крови! Ввести особый налог на самые дорогие автомобили, на частные самолеты, на многоэтажные виллы, на сверхдорогие ювелирные украшения. Деньги перечислять родным и близким погибших! Нация сильна своим единством, осознанием цели, желанием достижения этой цели. Невзирая ни на какие трудности! Освобождение своих земель — идея, которая должна нас сплачивать, а не разобщать! Мы — народ! Мы не позволим никому убивать наших детей, наше будущее! Мы все вместе против этого варварства и безумия. Мы верим, что вернем свои земли! Мир может позволить себе не услышать крика этого ребенка. Тогда нужно крикнуть всем вместе. И мир будет вынужден нас услышать!».