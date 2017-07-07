Человек в юбке с перекрашенными в блонд длинными волосами претендует на роль криминального авторитета, «опекающего» мелких бизнесменов, а геи и проститутки района уже платят ему дань. Об этом пишет Sputnik Азербайджан.

Конечно, у преступности нет национальности, ни даже сексуальной ориентации, но то, что произошло на днях на территории Низаминского района Баку, иначе как парадоксом криминального мира не назовешь.

Вор — часть устойчивого криминального сообщества, который живет по понятиям преступного мира даже на воле. Наш слух привык к тому, что обычно криминальные авторитеты и «воры в законе» контролируют определенные территории с целью заработка и, так сказать, «крышуют» бизнес предпринимателей. Мы часто пишем о том, что, не найдя понимания и сочувствия среди правоохранителей, которые призваны обеспечить закон и порядок на подведомственной территории, предприниматели находили защиту под крылом того или иного криминального авторитета, естественно, не бесплатно.

Однако, в Баку произошел случай, указывающий на то, что теперь и трансвеститы претендуют на роль криминальных авторитетов, покровительствующих мелким и средним предпринимателям. Между прочим, это немаловажное обстоятельство может сыграть определенную роль в возникновении конфликта между гомосексуалистами и криминальными авторитетами, имеющими отношение к переделу сфер влияния и, как следствие, в прибавлении головной боли для страж порядка.

Беспредельщиками назвали предприниматели Низаминского района группу представителей сексуальных меньшинств, которая держит в страхе весь район и управляется трансвеститом в юбке по прозвищу Шамплена. Да, да, тот самый Шамплена, учинивший 4 июля 00:10 погром в чайном доме.

Отметим, с жалобой в полицию обратился владелец чайного дома «Опера» Мамедов Рафиг Рамазан оглу. По его словам, в чайхану явились трое представителей сексменьшинств и потребовали у него 500 манатов. Один из хулиганов по прозвищу «Шамплена» осколком бокала перерезал себе вену на руке, в результате чего был госпитализирован в городскую клиническую больницу номер три.

Согласно первичной информации полиции, Мамедов якобы задолжал гею деньги. Но поскольку денег у Мамедова не оказалось, он заявил, что не сможет так скоро вернуть долг. Тогда группа молодых людей учинила в заведении погром. Они поломали мебель, а осколком сломанного бокала нанесли Мамедову повреждение в области руки.

Однако выяснилось, что данная информация не совсем соответствует действительности. Владелец чайной Рафиг Мамедов вышел на связь с нашим корреспондентом и рассказал о том, что на самом деле произошло в ту ночь. Всплыли и любопытные детали, раскрывающие сущность трансвеститов-участников преступления.

«У меня приличное заведение, сюда ходят семейные люди со своими родными и друзьями. Теперь из-за этого случая я могу быть лишен своего бизнеса, потому что владелец объекта, узнав о погроме, потребовал освободить помещение, поскольку не хочет никаких проблем. Но в чем же моя вина? У меня семья, дети, их надо кормить. Я не должен этим трансвеститам ни копейки и в долг у них не брал, и никогда не опущусь до этого», — заявил Мамедов.

Выяснилось, что за пять дней до погрома 42-летний Шамплена (по паспорту — Теймур Пашаев) со своими подручными заявился в чайный дом Мамедова и потребовал у него ежемесячной платы в размере 500 манатов за право спокойно работать и получать прибыль от заведения. Шамплена дал предпринимателю пять дней на то, чтобы тот собрал необходимую сумму, отмечает Sputnik Азербайджан.

«Гей сказал, что эту территорию контролирует он и что все трансы и женщины, промышляющие проституцией на улице, платят ему ежедневно по 20 манатов за то, чтобы они могли спокойно работать до утра. Одним словом, он тут «мама Роза». Теперь решил, что может брать мзду и с предпринимателей, и явился ко мне. Я подумал, что он пьян и не стал с ним особо спорить, кое-как выпроводил из чайного дома», — сказал Мамедов.

Через пять дней Шамплена с длинными перекрашенными в блонд волосами и в черном платье вновь явился в чайный дом в окружении своих подручных, стал шуметь и вызывать владельца объекта. Мамедов вышел к ним.

«Я тебе давал пять дней на то, чтобы ты собрал деньги. Давай, выкладывай деньги, иначе я все здесь разнесу», — сказал Шамплена Мамедову. Однако предприниматель заявил, что не собирается платить гею дань. Тогда представители сексменьшинств принялись ломать мебель в чайном доме. Шамплена пригрозил, что порежет себе руку и пустит кровь, а затем обвинит Мамедова в нанесении ему тяжких телесных повреждений, а это предпринимателю дорого обойдется. Мамедов вызвал полицию.

«Шамплена так пнул ногой дверь, что продырявил ее. Аккурат к приходу полиции он порезал осколком бокала себе руку и разлегся на полу, словно без сознания. Я был в замешательстве, не знал, как действовать. Шамплена — не мужчина, чтобы избить его, и не женщина, на которую руку не поднимешь. Словом, приехала скорая и увезла его в больницу», — рассказал потерпевший.

По словам Мамедова, хулиганы поломали также телевизор стоимостью 1500 манатов. А подельник Шамплены украл из кармана пиджака Мамедова 150 манатов.

Отметим, что по данному факту пока никто не задержан. Сотрудники полиции собрали материалы и передали следствию, чтобы прокуратура вынесла решение. Кроме того, последние нормативные акты по гуманизации наказания немного связали полицейским руки. Поскольку ранее они могли задерживать подозреваемых с дальнейшим применением санкции на арест. Сейчас определяется перечень преступлений, по которым будут применяться санкции административного характера. Нонсенс заключается и в том, что в отношении женщин, промышляющих проституцией, стражи порядка применяют штрафную санкцию (100 манатов), а представители сексуальных меньшинств, занятые в секс-индустрии, неприкосновенны…

Между тем, другой достоверно информированный источник отметил, что Шамплена держит в страхе весь Низаминский район. Здесь его знают, как скандалиста, способного в любой момент вскрыть вену (на руках гея-трансвестита — многочисленные шрамы от порезов) и создавать проблемы окружающим. Кстати, интернет пестрит фотографиями Шамплены с его собственной свадьбы в ресторане «Гызыл гая» и видеокадрами стычек с продавцами магазинов, где он принимает непосредственное участие. Пока на Шамплену управы нет, он спокойно продолжает терроризировать людей…