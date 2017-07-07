Инцидент произошел в болотистой местности Флориды

Жуткий случай произошел в американском штате Флорида. В болотистой местности недалеко от Хомстеда разбился самолёт «Сессна-152». Тело лётчика удалось быстро отыскать при помощи спасательного вертолёта. Но к тому моменту его уже обгладывал огромный аллигатор. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным Федерального управления авиации, погибший пилот был единственным человеком на борту самолёта. Полиция выдвигает версию, что самолёт потерпел крушение из-за пространственной дезориентации лётчика в темноте.

Кроме того, выяснилось, что рухнувший самолёт, зарегистрированный в Майами, в 2015 году уже совершал аварийную посадку. Полиция проводит расследование, управлял ли погибший пилот самолётом при предыдущей аварии.