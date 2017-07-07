Тела убитых были обнаружены в доме под Атлантой.

В американском штате Джорджия полиция предъявила обвинения 33-летней женщине в убийстве мужа и детей. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Тела убитого мужчины и четверых детей были обнаружены правоохранителями накануне в доме, расположенном в пригороде Атланты в округе Гуиннетт (штат Джорджия) на востоке США. Еще один ребенок с серьезными ранениями был доставлен в больницу. По подозрению в убийстве полиция задержала мать детей.

По данным агентства, власти штата Джорджия предъявили 33-летней женщине обвинения в убийстве пяти человек. Сообщается, что получившая ранения девятилетняя девочка все еще остается в больнице, ее состояние оценивается как тяжелое.