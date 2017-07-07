Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп поздоровались в кулуарах саммита G20, сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистов, снимавших данную встречу.

По данным СМИ, главы государств сидели за одним столом в ожидании начала мероприятия.

Минувшей ночью российский лидер прибыл в Германию для участия в саммите.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки и подтвердили предстоящую встречу на саммите G20 в Гамбурге.

«Да, они пожали друг другу руки и сказали друг другу, что скоро они проведут отдельную встречу, что скоро увидятся», — цитирует Пескова РИА Новости.