Сегодня проживающие в США азербайджанцы проведут в Вашингтоне и Нью-Йорке акции в знак протеста против провокации ВС Армении, незаконно находящихся на территориях Азербайджана, приведшей к гибели и ранению мирных жителей 4 июля.

Как передает Тренд, об говорится в сообщении азербайджанского Госкомитета по работе с диаспорой, распространенном в пятницу.

При организационной поддержке Сети азербайджанцев США в Вашингтоне перед посольством Армении пройдет акция протеста.

Организация, осуждающая нападение и насильственные действия армянской армии против безвинных людей, призвала всех соотечественников присоединиться к акции протеста.

Сегодня митинг протеста азербайджанцев пройдет также перед зданием ООН в Нью-Йорке.

В акции примут участие представители Ассоциации азербайджанцев Нью-Йорка, Ассоциации женщин Азербайджана, другие соотечественники.

В руках у участников обеих акций будут плакаты и баннеры, отражающие зверства армянских вооруженных сил на оккупированных территориях Азербайджана. Также будут озвучены лозунги протеста против захватнической политики Армении, продолжающей оккупацию азербайджанских территорий.

Участники планируют принять обращение к международным организациям с требованием применить санкции против Армении.