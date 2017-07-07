4 июля руководство Армении, нарушив все международные нормы и человеческие ценности, снова показали свое нутро. Так, в тот день Вооруженные силы Армении обстреляли из тяжелого оружия село Алханлы Физулинского района Азербайджана, зверски убив 2-летнюю Захру Гулиеву и ее бабашку.

Это событие, хоть с точки зрения человеческих ценностей, хоть с точки зрения международных норм, является жестоким, тяжелым преступлением и зверством против человечества. ВС Армении всегда, на протяжении всей истории проявляли это зверство в отношении азербайджанского народа. Наш сосед годами нарушает режим прекращения огня, нацеливается на мирное население в прифронтовой зоне, проводит политику грязного террора в отношении гражданского населения.

Недавнее событие было последней каплей терпения. Невозможно терпеть то, как армяне зверски убивают маленькую Захру, после чего официальные лица Армении представляют это как нормальное событие, обвиняют азербайджанское государство, а граждане Армении издеваются в соцсетях над смертью ребенка.

Партия народного фронта Азербайджана (ПНФА) призывает все международные организации остановить армянский террор против Азербайджана. Но ни у ПНФА, ни у азербайджанского народа не осталось веры и надежды на международные организации во главе с ООН. Уже 25 лет как более 1 миллиона человек изгнаны в результате вооруженной армянской агрессии из своих родных мест, они являются беженцами. Уже 25 лет армянская армия зверски убивает гражданское население Азербайджана, стариков, женщин и детей. Принятые за эти 25 лет против Армении решения и резолюции ООН и других международных организаций остались только на бумаге. Армения же, полагаясь на крупные силы, под крылом которых она ютится, продолжает свой террор.

ПНФА требует от международных организаций прекратить применять двойные стандарты и называть вещи своими именами. В первую очередь, Минская группа ОБСЕ должна назвать Армению агрессором, в самой резкой форме осудить ее действия. Иначе, правительство Азербайджана должно потребовать нового формата Минской группы.

Убийство 2-летнего ангелочка Захры должно стать последним зверством Армении. Этот террор в отношении Азербайджана должен быть остановлен любым путем. Виновные, во главе с президентом Армении – убийцей азербайджанский детей Сержем Саргсяном, должны быть наказаны. У азербайджанского государства и народа достаточно силы и мощи, чтобы покончить с сепаратистским режимом.