Почему Мамедовы хотят создать впечатление, что они все еще на ногах?

После того, как бывший министр транспорта Зия Мамедов лишился своей должности, стала распространяться информация о стремительном разрушении его бизнес-империи, которая охватила чуть ли ни все секторы экономики страны. Согласно информации, после того, как Зия Мамедов был наказан за «неискреннюю позицию» в отношении властей, он даже согласился сдать крупные бизнес-структуры. Сообщается, что деятельность возглавляемого сыном бывшего министра Анаром Мамедовым «Garant Holding» полностью приостановлена, а все активы компании – начиная с отелей и заканчивая ресторанами, готовятся к продаже.

Анар Мамедов в настоящее время проживает с семьей в Лондоне. Про местонахождение Зии Мамедова распространяется противоречивая информация. Из-за того, что экс-министр в конце прошлого месяца не принял участия в похоронах министра энергетики Натига Алиева и поминках, число заявлений о том, что он покинул страну, возросло.

По информации газеты «Ени Мусават», хоть Зию Мамедова и не видно, но он не выезжал из Азербайджана. Обидевшийся на власти Мамедов, старается не показываться в людных местах, чаще остается на своих дачах в пригородах Баку. Как отмечает газета, хоть бывший министр и был уволен, но он надеялся, что останется в правящей команде и получит должность в Кабмине. После отстранения от правящей команды Зия Мамедов впал в депрессию.

Народный поэт Сабир Рустамханлы рассказал в своем последнем интервью lent.az интересные факты про Зию Мамедова. Сабир Рустамханлы сказал, что еще до того, как они стали родственниками с Эльтоном Мамедовым (дочь народного поэта стала невесткой Эльтона и Зии Мамедова), у него были хорошие отношения с З.Мамедовым:

«Мы долгие годы дружим с Эльтоном Мамедовым. Я испытываю большое уважение к этой семье. Они происходят из благородного рода.

После того, как Зия Мамедов лишился должности, писали, что он занялся чтением Корана. Я не понимаю, что в этом плохого? Что в этом удивительного? Зия Мамедов всегда интересовался религией и литературой. Посмотрите, кто лучше знает классику – он или те, кто каждый день говорят про литературу?», — заявил С.Рустамханлы.

Дело в том, что хотя власти по неизвестным причинам и наказали Зию Мамедова и его сына, но они не трогают остальных его родственников. В этом списке есть и Эльтон Мамедов. После того как Эльтон Мамедов лишился депутатского мандата, а Зия Мамедов министерского кресла, политические связи Мамедовых с властями были полностью разорваны. Бизнесу Эльтона Мамедова и других родственников ничего не угрожает. По этой причине основной опорой Мамедовых считается брат бывшего министра. В конце прошлой недели сын Э.Мамедова – Айнар Мамедов открыл в Баку новый чайный дом. На церемонию открытия были приглашены представители шоу бизнеса. Напомним, что ранее Айнар Мамедов открыл «Nar cafe». Мамедовы утратили возможность реализовывать более крупные и серьезные проекты.

В СМИ стала появляться информация о том, что клан Мамедовых старается собраться с силами. Хоть это и создает впечатление, мол Мамедовы все еще находятся на ногах, но ясно, что их дела уже не пойдут в гору, как раньше. Для отстраненного от правящей команды и не получившего даже простой должности З.Мамедова период господства уже прошел. Попытка Мамедовых воспрянуть может плохо для них закончиться.