Глава 12-го главного управления Минобороны (ГУМО), в ведении которого находятся хранение, обслуживание и подготовка к применению ядерных арсеналов, генерал Юрий Сыч, отправлен в отставку. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Источник сообщил изданию, что генерал написал рапорт по собственному желанию, указав в качестве причины состояние здоровья.

В свою очередь президент России Владимир Путин удовлетворил его ходатайство и подписал заявление 5 июля, причем сделано это было закрытым указом.

Особо подчеркивается, что Сыч проработал в должности семь лет и за это время к его работе не было ни одной претензии, а на вверенных ему объектах не было ни одного серьезного инцидента. В феврале прошлого года президент повысил Сыча до генерал-лейтенанта.

Сам Сыч в беседе с журналистами подтвердил, что покинет свой пост через несколько недель. По некоторым данным, на смену придет его заместитель — генерал-майор Игорь Колесников, однако Сыч эту информацию комментировать не стал.

Накануне стало известно, что Путин отправил в отставку несколько высокопоставленных сотрудников силовых ведомств, среди них оказались восемь генералов.