В Баку таксисты сорвали крупный куш, оказав услуги туристке из Америки. Но при этом гражданка США осталась очень недовольной поведением азербайджанских извозчиков. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

В 39-ое отделение полиции Сабаильского района с жалобой обратилась Элизабет Роуз, 1970 года рождения. Она заявила, что приехала отдохнуть в Азербайджан, но тут столкнулась с непомерно высокими ценами на рынке услуг. По ее словам, 22 июня таксист по имени Рамин прокатил ее по городу за 1380 долларов США. Позднее он узнала, что это не просто дорого, а самое обычное надувательство. Но это не все.

23 июня другой таксист по имени Ильгар вызвался помочь туристке и взял у нее за свои услуги пять тысяч долларов. Надо ли говорить, что оба молодых человека пропали из поля зрения американки, как только взяли у нее деньги. В настоящее время сотрудники 39-го отделения полиции пытаются найти аферистов.