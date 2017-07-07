Доходы Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) от активов в Швейцарии увеличились в годовом исчислении на 70% и составили 40,438 млрд манатов в 2016 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на консолидированный финансовый отчет компании за 2016 год. Отчет прошел аудит компанией Ernst&Young (EY).

В прошлом году доходы от активов в Швейцарии составили 78% общих доходов компании.

Доходы SOCAR в Азербайджане увеличились на 12% — до 5,171 млрд манатов, Турции – 35% — до 3,479 млрд манатов, ОАЭ – 22% — до 1,156 млрд манатов, Грузии – 40% — до 1,046 млрд манатов, в других странах – 71%, составив 615 млн манатов.

Отметим, что совокупные доходы SOCAR в 2016 году выросли на 57% и достигли 51,905 млрд манатов.