Международный союз электросвязи при ООН опубликовал опубликовал отчет Global Cybersecurity Index, представив последние данные об уровне кибербезопасности в мире.

В соответствии с документом, только у 38% стран от общего числа есть надежная система кибербезопасности, которая дает защиту от хакерских атак, еще 12% стран находятся в процессе разработки подобной стратегии.

Азербайджан занял 48-е место. Грузия — 8-е место, Армения — на 111 месте.

В первой пятерке — Сингапур, США, Малазия, Оман и Эстония.