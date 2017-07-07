Перевод Сальминаз Гулиевой, получившей ранение во время обстрела армянами села Алханлы Физулинского района Азербайджана, из военного госпиталя, в котором она находится сейчас, в гражданскую больницу, пока откладывается.

Об этом Trend сказал главврач Физулинской центральной районной больницы Натиг Шукюров.

По его словам, в настоящее время состояние Гулиевой стабильное и ее лечение продолжается.

Однако главврач отметил, что, несмотря на это, если больную сейчас переведут из военного госпиталя, то могут возникнуть проблемы со здоровьем.

«В связи с ремонтом дороги, ведущей в больницу, во время перевозки у пациентки может начаться кровотечение. Учитывая это, мы пока откладываем ее перевод. Наверное, через два дня мы переведем больную в Физулинскуюю центральную районную больницу «, — сказал Шукюров.