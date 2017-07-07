Единственным решением нагорно-карабахского конфликта является урегулирование на основе мирных переговоров, международного права, включающего в себя соблюдение принципов неприменения силы, территориальной целостности и самоопределения наций.

Как сообщается на сайте Государственного департамента США, об этом в ходе брифинга заявила представитель пресс-службы Госдепа Хизер Науэр.

По ее словам, США по-прежнему серьезны озабочены нарушениями 4 июля режима прекращения огня у линии соприкосновения войск в зоне карабахского конфликта, в результате которого погибли мирные жители, включая двухлетнего ребенка.

Хизер Науэр также выразила глубокие соболезнования семьям жертв.

«Вашингтон вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ призывает стороны конфликта прекратить военные действия и возобновить переговорный процесс. Политика США в этом регионе остается ясной: урегулирование на основе переговоров и международного права, включающее в себя соблюдение принципов неприменения силы, территориальной целостности и самоопределения наций является единственным решением этого конфликта».