«Европейский парламент серьезно обеспокоен эскалацией напряженности между Арменией и Азербайджаном, приведшей ранее к гибели гражданских лиц в Физулинском районе. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших”.

Как передает АПА, об этом говорится в совместном заявлении председателя Комитета по внешним связям Европарламента (AFET) Дэвида Макаллистера, cопредседателя ПА Евронест Ребекки Хармс и сопредседателя Комитета межпарламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан Саййада Карима в связи с последней эскалацией напряженности на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск.

В заявлении далее говорится:

«Мы призываем к немедленному прекращению военных действий между Арменией и Азербайджаном. Как уже заявлялось ранее, мы твердо убеждены в том, что нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения. Вместо этого необходимо скорейшее политическое урегулирование конфликта в соответствии с международным правом. Это единственный способ, чтобы остановить случаи гибели мирных жителей и военнослужащих с обеих сторон.

Мы полностью поддерживаем усилия сопредседателей и предложения Минской группы ОБСЕ. Для достижения успеха на переговорах, власти Армении и Азербайджана должны проявить политическую волю».